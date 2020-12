Melhor Filme do Mundo de Turismo é português

Chama-se "You Only Love Once", é um filme promocional do VidaMar Resort Hotel Algarve e acaba de conquistar o prémio de melhor filme do mundo de turismo.

A curta-metragem, com duração de 12 minutos, distinguida pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes e Turismo (CIFFT), arrecadou 47 pontos, deixando o segundo classificado a 13 pontos, e foi filmada maioritariamente no VidaMar Resort Hotel Algarve.

Produzido pela Lobby Films & Advertising, “You Only Love Once” tem direção criativa, com realização de Telmo Martins e argumento do guionista e ator Frederico Pombares.

“You Only Love Once” retrata o “ambiente envolvente de serenidade, conforto, bem-estar, romance e sonho” e narra uma história “repleta da magia do reencontro, sob o mote de que devemos voltar aos locais onde fomos felizes”.

Virgínia Saraiva, vice-presidente do conselho de administração do VidaMar Resort Hotel Algarve afirma que “este prémio tem uma dimensão ainda mais especial pelo ano tão difícil” que o setor atravessa, “mostrando que Portugal é um destino único, com muitas valências, e que os nossos produtos têm um valor que conquista o mundo”.

“É uma notícia muito boa não só para nós, como para o Algarve e para toda a indústria hoteleira, e esperemos que ajude na retoma de toda a atividade para o ano de 2021”, afirma a vice-presidente do conselho de administração do grupo português.

Para o CEO, diretor criativo e realizador da Lobby Films and Advertising, Telmo Martins, “vencer este importantíssimo circuito e ter considerado como Melhor Filme de Turismo do Mundo um trabalho com direção criativa e produção da Lobby Films and Advertising, é o reconhecimento da nossa qualidade a nível mundial, quer técnica quer criativa”.

“Com este projeto, a Lobby teve como objetivo dirigir criativamente e produzir um filme que, por um lado, apresentasse níveis de excelência técnica e, por outro, conseguisse associar a narrativa e estrutura cinematográfica a um filme corporativo. Queríamos produzir um filme que fosse cativante e emocionante para o espetador, um filme em que ele próprio se revisse e se deixasse envolver”, explica Telmo Martins.

“You Only Love Once” ganhou nove prémios nacionais e internacionais desde fevereiro, nos principais festivais de cinema e turismo, terminando agora com a atribuição pelo CIFFT do título de Melhor Filme do Mundo, na categoria de turismo e serviços.