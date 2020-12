Catarina Furtado narra espetáculo infantil sobre a urgência de poupar água

Tem crianças em casa e às vezes é difícil explicar-lhes porque não devem deixar a água a correr enquanto lavam os dentes? Então este espetáculo é para eles. Chama-se “Doce Gotinha” e será apresentado este sábado, às 11h00, no Tivoli BBVA em Lisboa. A história escrita por Inês de Barros Baptista conta o ciclo da água a começar numa pequena gota de água que cai com a chuva.

A história é contada aos mais novos num espetáculo que envolve a música tocada ao vivo por Emanuel de Andrade, a projeção de ilustrações criadas por Alberto Faria e animações assinadas por Vanessa Caeiro.

As vozes da narração são de José Pedro Gil e Catarina Furtado. A apresentadora explica em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença que a história é contada através da “Doce Gotinha, que é a protagonista e estrela” deste espetáculo que fala da “longa viagem” que esta gota de água faz depois de sair do “colo da nuvem mãe”.

Pelo caminho esta gotinha encontra várias personagens “importantes para a estabilidade da vida e da natureza”, explica a narradora. A protagonista do espetáculo atravessa rios, represas, riachos onde conhece uma andorinha, um malmequer e uma família com pouca consciência sobre os gastos de água.

Este espetáculo que tem sobretudo um pendor educativo e que pretende ativar nos mais novos a consciência ambiental, tem no epicentro da ação o livro original de onde saiu esta história. Catarina Furtado explica que “é muito importante que o livro esteja presente e que as crianças possam vê-lo”, por acrescenta a comunicadora que “é também uma vontade que as crianças não abandonem este objeto tão precioso.”

Numa altura em que os portugueses estão mais obrigados a estar em casa por causa da pandemia, este é um espetáculo que promete segurança e cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde e que está pensado para crianças e famílias.

Catarina Furtado indica ainda que depois do espetáculo há momento para tirar dúvidas e sobretudo ajudar a desenvolver consciências mais amigas do ambiente. “Estamos a assistir a alterações climáticas que vão determinar uma mudança na forma como estamos a viver e achei que era pertinente ter um espetáculo que tivesse essa componente”, conta a narradora.

A conversa final tem como objetivo “fazer uma ligação artística e pedagógica com as crianças” que “podem colocar dúvidas suscitadas pelo espetáculo” indica Catarina Furtado que conclui: “A ideia é criar uma consciência plena de que é urgente poupar água”.

Os bilhetes já estão à venda e custam 12 euros para adulto, 8 euros para crianças até aos 17 anos. Há também um pack família para dois adultos e duas crianças por 34 euros.