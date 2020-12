Árvores Solidárias em Guimarães para “Pintar o Natal de Alguém”

“Pintar o Natal de Alguém – Árvores Solidárias”, assim se designa a iniciativa da autarquia no âmbito do programa “Guimarães, Cidade Natal”, para despertar o espírito solidário da sociedade.

Neste contexto, a partir da próxima semana, serão colocadas na cidade seis árvores pintadas por seis artistas plásticos vimaranenses, com caixas de troca de alimentos, roupa, livros e brinquedos, cujos conteúdos serão para oferecer a seis instituições do concelho.

Segundo a vereadora da cultura da Câmara de Guimarães, “esta é mais uma forma de revelar o espírito solidário dos vimaranenses, através da recolha de bens que serão distribuídos pelas instituições e famílias carenciadas, por forma a mitigar algumas das dificuldades que são notadas, principalmente neste período inusitado de pandemia”.

A responsável pela cultura destaca ainda a “ligação entre a dinamização do espaço público, o embelezamento das artes e a solidariedade” com as instituições do concelho.

André Pinto, Pepe Garcia, Maria Terra, Délia Carvalho, Rita Pinheiro e Vasco Carneiro são os artistas plásticos de Guimarães que se associaram à iniciativa, expressando, dessa forma, a respetiva “criatividade em cada uma das árvores” que fazem a iniciativa “Pintar o Natal de Alguém”.

Através este projeto “estabelece-se a ligação entre a cultura, solidariedade e startups criativas”, assinala a autarquia.

As “Árvores Solidárias” serão colocadas no Largo da Misericórdia, Largo Cónego José Maria Gomes, Largo Navarros de Andrade, Largo Condessa Mumadona, Avenida de Londres, Avenida D. João IV, e cada uma estará identificada com a instituição para onde serão enviados os bens recolhidos, como são os casos da Refood, Fraterna, Centro Juvenil de S. José, Associação de Apoio à Criança, Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e Lar de Santa Estefânia.