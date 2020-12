Sporting quer bater "Paços de Ferreira em ótimo momento de forma"

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, quer que a equipa faça uma boa exibição contra um Paços de Ferreira que está a passar por um "ótimo momento de forma".

"Preparamos o jogo, que é de muita importância, contra uma equipa que está num ótimo momento de forma, a fazer um ótimo campeonato e que não perdia há quase dois meses. Queremos fazer o nosso trabalho bem, analisámos o último jogo e apresentarmo-nos da melhor forma", disse, em conferência de imprensa.

O adjunto presta declarações na ausência de Rúben Amorim, que foi expulso no último jogo em Famalicão e enfrenta castigo de 15 dias. Emanuel Ferro destaca o peso da ausência, mas recorda que no início da época, devido à covid-19, a equipa já esteve privada do seu treinador.

"No início da Liga já estivemos numa situação semelhante e a resposta do grupo foi fundamental. O grupo é mais forte com todos, sem dúvida que são ausências de vulto, mas o que tem feito a diferença foi a forma como todo o grupo de trabalho tem trabalhado ao longo das semanas para cada jogo", diz.