Nau azul em mar calmo

O Futebol Clube do Porto terminou ontem na Grécia a sua excelente participação na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ficou, assim, incluído na lista das 16 melhores equipas europeias que no início do próximo ano vão tomar parte nos oitavos-de-final, ou seja, na fase eliminar, e na qual qualquer pequeno deslize pode deitar tudo a perder.

Porque ficou no segundo lugar no Grupo em que participou, a formação portista não será cabeça de série no sorteio a realizar na próxima segunda-feira. Daí que, em função disso, o campeão português vai ter pela frente uma das seguintes sete equipas: Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Borússia de Dortmund, Juventus e Paris Saint-Germain, sendo que o Manchester City está fora de questão dado ter sido adversário dos dragões na fase inicial.

Tendo conquistado 13 pontos em 18 possíveis, o Futebol Clube do Porto concluiu na Champions uma fase imaculada. Perdeu em Manchester contra o City, e empatou na cidade Invicta com a mesma equipa. Nos seis jogos disputados, os comandados de Sérgio Conceição concretizaram em golo dez oportunidades, sofrendo apenas três, o que lhe credita um saldo positivo de sete golos.

O campeão português protagonizou, assim, uma excelente carreira que honrou o futebol português, ajuda a consolidar a nossa posição no ranking europeu, e a manter fiáveis os créditos de que há várias décadas e beneficiário no contexto europeu.

A nau azul navegou em mar calmo durante seis jornadas, nas quais deixou à vista futebol de qualidade, tendo no entanto consciência de que tudo vai ser mais difícil a partir 16,17, 23 e 24 de Fevereiro, e 9, 10, 16, e 17 de Março, datas dos oitavos-de-final, com o Futebol Clube do Porto a realizar no seu estádio o desafio da primeira mão, deslocando-se na segunda mão ao campo do adversário que lhe couber em sorte.

Nessa altura muita água terá corrido sob as pontes, e muitas coisas poderão ter acontecido, nomeadamente possíveis contratações ou dispensas, e até lesões, que são sempre um dos maiores flagelos das equipas na fase complicada de inverno.

Mesmo assim, espera-se e deseja-se ao campeão português um comportamento que não desmereça do prestígio que alcançou até aqui.