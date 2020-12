Este SEF "não serve" se violência "sistemática" ficar provada, diz Marcelo

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não serve e tem que ser substituído, com outros protagonistas, se ficar provado que os casos de violência eram "sistemáticos", defende o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado comentava o caso do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, que morreu à guarda do SEF, no aeroporto de Lisboa, a 12 de março. Três funcionários daquela força estão acusados de homicídio. “O mais grave e importante agora é saber se isto é um ato isolado ou é um sistema, e tem que ser apurado rapidamente, porque, se for um procedimento comum e sistemático, o que está em causa é o próprio SEF", disse esta quinta-feira Marcelo Rebelo de Sousa. Para o Presidente da República, o Governo deve ser "o primeiro a reconhecer que uma instituição assim não pode sobreviver nos termos em que tem existido, porque é todo o sistema que está errado, e tem que ser substituída por outra”.

Se ficar provado que os abusos contra detidos eram sistemáticos, Marcelo Rebelo de Sousa questiona se faz sentido o novo SEF ser liderado pelos antigos protagonistas, sem falar em nomes ou cargos. “Depois surge a questão de saber se aqueles que deram vida ao sistema durante determinado período podem ser protagonistas no período seguinte, se não devem ser outros os protagonistas no período seguinte”, sublinhou.



O Estado português vai pagar uma indemnização à família do cidadão ucraniano que foi morto em 12 de março em instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa. A decisão foi anunciada esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, adiantou que o valor da indemnização será definido pela Provedora de Justiça.

Ihor Homenyuk morreu à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A 10 de março, o cidadão ucraniano tentou entrar sem visto de trabalho e acabou detido no Centro de Instalação Temporária, do aeroporto de Lisboa.

Dois dias depois, estava morto. O Ministério Público acusa três funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de homicídio qualificado. O julgamento começa no próximo ano.