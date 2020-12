Universidade de Évora procura empreendedores criativos

A Universidade de Évora, através do seu Centro de Investigação, o ArtériaLab, acaba de lançar o Programa de Apoio ao Empreendedorismo Criativo (PAEC), com candidaturas abertas até dia 8 de janeiro de 2021.



Trata-se de uma iniciativa organizada em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), no âmbito do Magallanes_ICC, um projeto co-financiado pelo programa Interreg Portugal-Espanha, com parceiros no Alentejo, Algarve e Andaluzia.

O objetivo é “captar ideias no setor cultural e criativo”, tendo em vista “o desenvolvimento de protótipos e provas de conceito que permitam aos empreendedores selecionados testar as suas propostas de produto ou serviço, contribuindo para o desenvolvimento dos respetivos planos de negócios”, indica a instituição.

Ao PAEC podem candidatar-se maiores de 18 anos, individualmente ou em equipas, bem como empresas e associações com até cinco anos de formação e sediadas nas regiões do Alentejo, Algarve e Andaluzia (Espanha).

As ideias propostas devem “apresentar produtos ou serviços originais, ainda não desenvolvidos”, inseridas no âmbito das “indústrias culturais e criativas”.

Artes visuais, património, design, arquitetura, música, artes performativas, jogos e softwares educativos, literatura, livros e imprensa, filme e vídeo, TV e rádio, e publicidade, são as áreas que aguardam ideias criativas.

O concurso vai desenvolver-se em três fases. Primeiro são selecionados 20 projetos e, numa segunda fase, um júri formado por criativos e empreendedores seleciona até dez ideias para a fase final do programa.

Na terceira fase, os empreendedores são convidados a desenvolver o protótipo e a prova de conceito para o seu produto ou serviço, contando com o apoio de agentes culturais da Rede de Núcleos Criativos do Alentejo.

É o caso da “Pó de Vir a Ser” – Departamento de Escultura em Pedra, uma associação cultural que tem como missão “fazer da escultura uma coisa para todos”. Funciona desde 1986, num antigo matadouro da cidade de Évora, transformado em espaço de produção artística dedicado à escultura em pedra.