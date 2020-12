Sete concelhos a Norte com mais de 30% de novos casos de infeção de Covid-19

Veja também:

Sete concelhos a Norte registaram, entre a última semana de novembro e primeira de dezembro, um crescimento superior a 30% de novos casos de infeção e 31 concelhos um decréscimo superior a essa percentagem, segundo o relatório da ARS-N.



O documento da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira, reporta a evolução da situação epidemiológica entre a terceira semana de novembro (de 17 a 23) e a primeira semana de dezembro (de 1 a 7).

Dos vários concelhos abrangidos pela ARS-N, destacam-se sete que, entre a última semana de novembro e a primeira de dezembro, registaram um crescimento de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 superior a 30%.

Sabrosa, Mesão Frio, Vila Pouca de Aguiar e Montalegre, no distrito de Vila Real, registaram uma taxa de crescimento de 140%, 100%, 94% e 34%, respetivamente.

Também Vinhais, Torre de Moncorvo e Vila Flor, no distrito de Bragança, acompanharam esta tendência.

Apesar do crescimento, os mapas do relatório da ARS-N sobre o crescimento e variação do número de novos casos de infeção a Norte refletem um maior número de concelhos a azul, isto é, municípios que contabilizaram uma diminuição.

Entre os 31 concelhos que registaram um decréscimo de novos casos de covid-19 superior a 30%, destacam-se Espinho, Arouca e Vale de Cambra, em Aveiro [onde a ARS-N abrange sete municípios], distrito que contabiliza agora um decréscimo de 22%.

Neste distrito, apenas o concelho de Oliveira de Azeméis contraria a diminuição, ao registar mais 18% de novos casos, passando de 309 na última semana de novembro para 365 na primeira deste mês.

No distrito de Braga, que contabiliza agora menos 23% de novos casos, os municípios de Vizela, Fafe, Cabeceiras de Basto, Póvoa de Lanhoso, Guimarães e Amares também registaram uma diminuição.

Aqui, apenas o concelho de Terras do Bouro cresceu 13% entre as duas semanas.