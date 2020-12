PSP apreende material desportivo do Benfica e do FC Barcelona avaliado em 3.900 euros

A PSP recuperou 26 caixas de material desportivo das marcas oficiais do Sport Lisboa e Benfica e do FC Barcelona, avaliadas em cerca de 3.900 euros, no Parque Industrial de Alverca do Ribatejo, anunciou esta quinta-feira a polícia.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que por intermédio da Divisão Policial de Vila Franca de Xira deu conta, no sábado passado, da presença de um grupo entre cinco e seis pessoas que transferia as caixas de cartão do interior de uma galeria para o interior de um veículo de mercadorias que se encontrava estacionado ao lado.

De acordo com a PSP, e por haver registo de denúncias de furto de material do interior de galeras no Parque Industrial de Alverca do Ribatejo, foi desencadeada uma operação policial de forma a confirmar a situação e a deter o grupo.

No entanto, ao aperceberem-se da presença policial, os suspeitos fugiram pela linha férrea próxima e embrenharam-se numa zona de mato e canavial, não sendo possível proceder à sua interceção.

Foi possível, porém, e de acordo coma as autoridades, evitar a consumação do roubo, viabilizando a recuperação e apreensão de 26 caixas, cada uma contendo 50 sacos desportivos das marcas oficiais do Sport Lisboa e Benfica e do FC Barcelona, avaliadas em cerca de 3.900 euros.

No local foi detida uma mulher de 27 anos por condução sem habilitação legal, que se encontrava numa das viaturas que os suspeitos estavam a utilizar para a prática do crime de furto, tendo estas sido apreendidas.

De acordo com a PSP, estão a decorrer diligências investigatórias com vista a confirmar a identidade dos restantes membros do grupo.

O material furtado e apreendido foi entregue ao seu legítimo proprietário.