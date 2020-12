Murça dá vale de compras a idosos e portadores de deficiência

Veja também:

A autarquia de Murça vai atribuir um vale de compras no valor de 20 euros aos idosos ou portadores de deficiência do concelho, para ser utilizado em compras de bens alimentares no comércio local.

A medida visa “minimizar os efeitos negativos na economia local provocados pela pandemia” e, em complementaridade a outras medidas de apoio, pretende “trazer nesta época natalícia um pouco mais de conforto à mesa de cada um”, explica a autarquia em comunicado.

De acordo com a autarquia, liderada por Mário Artur Lopes, o novo apoio, além de ser uma ajuda às famílias, é também “um estímulo para o comércio local” e ao “o consumo de produtos locais”.

“Este apoio faz ainda mais sentido num ano especialmente difícil e com tantos desafios, como o que estamos a viver”, realça a autarquia.

A iniciativa de oferta do Vale de Compras, assinala a autarquia, faz parte de uma estratégia global de iniciativas de apoio social que têm sido realizadas em todo o Concelho de Murça, indicando que, desde março, foram adotadas diversas medidas que “procuram, a cada momento, e em face das circunstâncias de exceção provocadas pelo estado de pandemia, dar o seu contributo para melhor garantir a segurança, a saúde e bem-estar das pessoas”.

“O objetivo é estar próximo e verdadeiramente dar apoio à população em situação mais vulnerável, quer por circunstâncias económicas mais débeis, por questões de saúde, de dependência física ou por razões de isolamento e solidão”, conclui a autarquia em comunicado.

O concelho de Murça integra a lista dos municípios de risco muito elevado, com 22 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.