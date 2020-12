Grupo José de Mello doa 12 milhões de euros à Universidade Católica

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) recebeu esta quinta-feira uma doação de 12 milhões de euros do Grupo José de Mello para o novo ‘Campus Veritati’.

A cerimónia, realizada na Reitoria da Universidade Católica Portuguesa, contou com a presença de Vasco de Mello, da reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, na presença do cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, revela um comunicado da UCP, enviado à Renascença.

O projeto “demonstra o grande alinhamento entre a família José de Mello e a UCP no propósito comum de contribuir para a criação de valor e afirmar projetos diferenciadores para o país, como é o caso da Católica Lisbon School of Business & Economics, escola da UCP de qualidade e referência mundiais”, sublinhou Isabel Capeloa Gil.

A UCP vai construir o novo ‘Campus Veritati’, a norte da Avenida Lusíada, em Lisboa, com ligação ao campus atual, que vai fazer parte de um novo edifício para instalação da Católica Lisbon School of Business & Economics e um edifício multifunções, com um grande auditório e espaços de inovação, onde se instalará também a Reitoria da UCP.

“O nosso apoio visa reforçar o papel das instituições universitárias na formação de jovens qualificados, que possam contribuir para o desenvolvimento de Portugal”, sublinhou Vasco de Mello.

O novo edifício da Católica Lisbon School of Business & Economics passará a chamar-se ‘Edifício José Manuel de Mello’.