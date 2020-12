“eGuard”. A GNR a um clique dos idosos mais sozinhos

“Está a piscar, tem carga”, mostra, satisfeita. “Posso cair e não dar por ela. A primeira vez que caí, pensava que ficava lá. Assim já posso chamar, pedir socorro . Foi bom, porque já tenho caído aí e vejo-me à rasca para me levantar”, revela a moradora daquela povoação de Celorico da Beira com três habitantes.

A Guarda é o segundo distrito do país com mais idosos a viverem sozinhos ou isolados: 4.500.

A GNR da Guarda tem no terreno uma iniciativa pioneira de apoio aos mais vulneráveis. Em colaboração com os municípios do distrito, lançou o ‘eGuard’, um programa-piloto de teleassistência.

Ter socorro na hora, 24 horas, é também uma novidade para Manuel Cabral, 85 anos . Nunca casou nem tem filhos. Carrega no botão do aparelho de teleassistência e passado alguns minutos aparecem os militares da GNR , no caso de precisar de ajuda.

Isabel não tem filhos , mas tem familiares que insistem para não passar o Natal sozinha, mas… “Estou aqui há tanto ano, não me custa estar aqui. A minha família não quer, mas enquanto puder, não deixo a minha casinha e no Natal, à minha vontade, não saio daqui”, afirma.

“Sim, oiço-os muito bem”, confirma Isabel, sentada à lareira com o cachorro Caramelo, O amigo de quatro patas que herdou de um vizinho falecido. “O cão era do vizinho, o vizinho morreu, ele veio-me chamar à porta como se fosse uma pessoa a avisar do sucedido e agora anda sempre ao pé de mim. Quando caía, era ela que dava o alerta”, lembra.

“O Natal, derivado à situação do país, não querem que passemos com outras pessoas. Sou capaz de passar sozinho. Estou muito escondido agora”, lamenta, ao mesmo tempo que o cabo Aniceto, da Secção de Policiamento Comunitário do Destacamento da GNR da Guarda, se apressa a explicar o uso do aparelho de teleassistência.

“Quando necessitar, carrega neste botão durante 3 segundos e depois os guardas lá na sala de situação vão fazer uma chamada para si. Não se esqueça de carregar o aparelho”, adverte o militar.

O alferes Soares, adjunto do Comandante de Destacamento Territorial da GNR da Guarda, explica o que se passa do outro lado da linha. “Através de uma plataforma digital e de um aparelho, um botão simples faz a chamada direta para a sala de situação, no Comando Territorial da GNR da Guarda, que funciona 24h, monitorizando as pessoas especialmente vulneráveis”.

E sublinha que o programa “consiste na celebração de um protocolo entre a GNR e os vários municípios do distrito”, que identificam os idosos e pagam as chamadas às operadoras de telecomunicações. Tem por objetivo “construir um canal de comunicação mais rápido e mais eficaz entre a GNR e as pessoas mais vulneráveis”, conclui.

A deslocação dos militares permite aos idosos que vivem sozinhos e isolados a partilha de experiências e histórias de vida.

“Não queria chegar aos 100, só queria chegar à idade da minha mãe: 99 e meio”, sorri Isabel. Já Manuel nunca casou e agora “já não vai a tempo… agora ia namorar ou casar? Tenho 85 anos, tomara eu estar sossegado”, confidencia, enquanto mostra um retrato de família onde a sua irmã, Fátima, teve como padrinho de casamento Mário Soares”.