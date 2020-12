Covid-19. Hospital das Forças Armadas de Lisboa recebe três ventiladores

Veja também:

O Hospital das Forças Armadas (HFAR), em Lisboa, recebeu três ventiladores, no âmbito do combate à pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus, anunciou, esta quinta-feira, em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

De acordo com a nota divulgada na página na internet do EMGFA, estes três ventiladores foram cedidos pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA) “como forma de reconhecimento pelo esforço e envolvimento das Forças Armadas no combate que Portugal está a travar contra a pandemia”.

A entrega destes equipamentos, que são “essenciais no tratamento de situações clínicas mais complexas” de pessoas infetadas como SARS-CoV-2, “vem no seguimento da oferta de uma outra unidade do ventilador Atena” ao HFAR do Porto, que ocorreu em 13 de novembro.

A pandemia já provocou pelo menos 1.570.398 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 68,8 milhões de infeções.

Em Portugal morreram 5.278 pessoas das 335.207 infetadas com o novo coronavírus, de acordo com a informação mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS).