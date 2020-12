Covid-19 faz terceira morte na Madeira desde o início da pandemia

Veja também:

Um mulher de 80 anos é a terceira morte registada na Região Autónoma da Madeira associada à covid-19, informou esta quinta-feira o Serviço Regional de Saúde do arquipélago.

“ No dia 10 de dezembro, pelas 18h00, faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, um doente com covid-19” pode ler-se na informação divulgada pela autoridade regional de saúde.

No mesmo documento, a DRS adianta que se trata de uma mulher, com 80 anos, “ com várias comorbilidades associadas, que se encontrava hospitalizado na Unidade Polivalente dedicada à covid-19” no hospital do Funchal desde 06 de dezembro.

O Governo da Madeira endereça à “família enlutada as sentidas condolências”.

Os outros dois óbitos associados à covid-19 são uma mulher de 97 anos, ocorrida a 01 de novembro, e um homem com 94 anos ocorrida a 08 de novembro, sendo doentes internados na unidade hospitalar do Funchal.

A Madeira regista hoje um total de casos confirmados de doentes com covid-19, desde o início da pandemia na região, totalizando hoje 260 situações ativas e 143 em estudo epidemiológico, contabilizando um total de 715 doentes curados.