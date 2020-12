China cria fascínio nos jovens e o número de estudantes de Mandarim cresce em Portugal

A quarentena de quase três meses no final do ano letivo passado colocou Gabriela à frente de um computador a descobrir o mundo. Os vídeos do Youtube, com séries e músicas, levaram a adolescente a querer saber mais sobre a China e a língua daquele país. Quando este ano entrou para o 10º ano tinha uma certeza, queria aprender Mandarim. E num ápice, a ideia de voar para o Oriente para lá estudar e viver já enche os sonhos desta jovem.

Gabriela é, aos 16 anos, uma das 493 alunas do ensino secundário em Portugal que escolheu, para segunda língua, o Mandarim. A introdução da língua chinesa nas escolas do país é ainda relativamente recente. A experiência entrou agora no sexto ano letivo e, em 2020/21, segundo os dados enviados pelo Ministério da Educação à Renascença, o número de estudantes voltou a crescer quase 20%, em relação ao ano anterior.

O projeto-piloto do ensino do Mandarim nas escolas secundárias enquadra-se no “Protocolo de Cooperação para o Ensino do Mandarim”, celebrado entre o Ministério da Educação e o Instituto Confúcio da China.

A adolescente escolheu a escola secundária Anselmo de Andrade, em Almada, justamente porque este é um dos 13 estabelecimentos de ensino que oferece a opção do Mandarim. “Pensei que ia ser um grande desafio, e está a ser um grande desafio”, reconhece Gabriela.