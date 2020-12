"Ao volante, o telemóvel pode esperar". Campanha alerta para perigos durante a condução

Até á próxima segunda-feira está na estrada a campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar”. A GNR, a PSP e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária lançam esta ação para alertar os condutores para o perigo do uso do telefone durante a condução.

“Há consequências muito negativas quando conduzimos e utilizamos o telefone em simultâneo”, lembra à Renascença Alexandra Henriques, responsável pela divisão de Projetos Especiais da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, acrescentando que cada são cada vez mais os acidentes por despiste devido à utilização.

A campanha vai integrar operações de fiscalização levadas a cabo pela GNR e pela PSP, bem como ações de sensibilização por parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

De acordo com aquelas autoridades a utilização do telemóvel, durante a condução, aumenta quatro vezes o risco de ocorrência de acidente. “A distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação”, alertam.

Onde decorrem as ações?

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização na quinta-feira na Autoestrada 5 (Lisboa-Cascais), na saída para São Domingos de Rana, no aeroporto de Faro e na Rotunda EN125/EN396, Loulé, distrito de Faro.

Na sexta-feira, as ações vão decorrer na Rotunda da Força Aérea, em Beja, e no Rossio de São Brás, Évora.

Já na segunda-feira, as ações vão decorrer na Circular Externa, no Montijo, distrito de Setúbal.

Está para ser aprovado um projeto-lei - ainda em processo legislativo - que vai penalizar quem conduz e fala ao telemóvel: as multas vão custar o dobro (entre os 250 e os 1.250 euros) e o condutor passa a perder três pontos na carta de condução.