PM saúda acordo sobre "bazuca": "Temos meios para vencer a crise social e económica"

O primeiro-ministro considerou esta quinta-feira que o acordo no Conselho Europeu sobre o orçamento comunitário e o fundo de recuperação dá aos estados-membros os "meios para vencer a crise social e económica".

"Acordo alcançado no Conselho Europeu sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o Plano de Recuperação Europeu. Ultrapassámos o impasse e temos agora os meios para vencer a crise social e económica", reagiu António Costa através da sua conta oficial na rede social Twitter.

Na mensagem, o primeiro-ministro português salientou também que a "implementação dos Planos de Recuperação e Resiliência será uma das prioridades da presidência portuguesa", que terá início a 1 de janeiro.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia fecharam hoje em Bruxelas um acordo em torno do quadro orçamental até 2027 e do Fundo de Recuperação, anunciou o presidente do Conselho Europeu.