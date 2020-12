NASA apresenta astronautas para regresso à Lua

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou, na quarta-feira, os 18 astronautas que vão viajar para a Lua, sob a missão Artemis. Cinco décadas depois do primeiro passo em solo lunar, a equipa apresenta vários veteranos do espaço, mas há caras novas.



"Meus companheiros americanos, apresento-vos os heróis do futuro que nos levarão de volta à Lua e mais além", afirmou Mike Pence durante o evento na Florida.

Pela primeira vez, há mulheres entre o próximo grupo a caminhar na superfície lunar.

A missão Artemis, irmã gémea de Apolo e deusa da caça e da Lua na mitologia greco-romana, está prevista para 2024.

A NASA disse que vai precisar da colaboração de vários países para construir uma pequena estação na órbita da Lua, a partir de 2023.

"Artemis será o programa internacional de exploração espacial mais vasto e diverso da História", afirmou o administrador da NASA, Jim Bridenstine, também presente no evento.

Christina Koch, que detém o recorde de tempo no espaço para uma mulher, Stephanie Wilson, que esteve no espaço três vezes num vaivém da NASA, e Victor Glover, que esteve na Estação Espacial Internacional a bordo do SpaceX Crew Dragon, são alguns dos astronautas que integram este grupo.

De acordo com Bridenstine, este é apenas o primeiro grupo de astronautas selecionado. “Quero ser claro, haverá mais”, garantiu.