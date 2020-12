Instagram e Messenger sofrem "apagão" em Portugal e no resto da Europa

A rede social Instagram, na área de mensagens, e o serviço Messenger do Facebook sofreram esta quinta-feira um "apagão" em Portugal.

Além de Portugal, o problema atinge o resto da Europa ocidental, de acordo com a informação avançada pelo site especializado Downdetector.

A Europa é o continente mais afetado pelo problema, mas também há relatos de anomalias noutras partes do mundo.

Ao início da tarde, as duas redes propriedade do Facebook, com milhões de utilizadores em todo o mundo, ainda continuavam instáveis em Portugal.

Pelas 13h25, ainda não era possível enviar mensagens pelo Messenger.

No Instagram, a publicação de imagens e vídeos acontecia com normalidade, mas o serviço de mensagens foi afetado.