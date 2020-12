Explosão em Beirute: Governantes acusados do crime de negligência

O primeiro-ministro interino do Líbano e três ministros foram formalmente acusados do crime de negligência no caso da explosão em Beirute, que matou cerca de 200 pessoas e devastou a cidade em agosto deste ano.

Além do chefe do Governo, Hassan Diab, os outros acusados são o ex-ministro das Finanças Ali Hassan Khalil e os antigos ministros das Obras Públicas Ghazi Zeaiter e Youssef Finianos, avançam fontes judiciais à agência Reuters.



Duas fortes explosões, a 4 de agosto, abalaram o porto de Beirute, capital do Líbano. Cerca de 200 pessoas morreram, mais de 6,5 mil ficaram feridas e cerca de 300 mil ficaram sem casa.