Conselho Europeu chega a acordo sobre "bazuca" de apoios e orçamento plurianual

O presidente em exercício do Conselho Europeu, o primeiro-ministro belga anunciou que os líderes dos 27 chegaram a um entendimento na cimeira que decorre em Bruxelas.

"Acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o Pacote de Recuperação 'NextGenerationEU'. Podemos começar agora com a implementação e reconstruir as nossas economias", pode ler-se na publicação de Charles Michel no Twitter.