Bill Gates doa 206 milhões de euros para apoiar tratamentos contra a Covid-19

A Fundação Bill e Melinda Gates vai doar mais de 206 milhões de euros (250 milhões de dólares) para o desenvolvimento de tratamentos e vacinas contra a Covid-19 de baixo custo e que sejam mais fáceis de entregar.

“Para que (o mundo) possa melhorar para todos, depende das ações dos líderes mundiais e do seu compromisso em fornecer testes, tratamentos e vacinas às pessoas que precisam deles”, afirmou à agência Reuters Melinda Gates, co-presidente da Fundação Gates.

O Reino Unido iniciou esta terça-feira a vacinação da população, com a vacina Pfizer/BioNTec, contra a doença Covid-19. A primeira pessoa a receber esta vacina foi uma mulher de 90 anos.

As especificidades da vacina Pfizer/BioNTech, que necessita de uma conservação a 70 graus negativos, representam um desafio logístico, salientaram as autoridades sanitárias britânicas, que indicaram que as doses têm de ser transportadas por uma empresa especializada e que o respetivo descongelamento demora várias horas.