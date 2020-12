Autoridades dos EUA investigam situação fiscal do filho de Joe Biden

Hunter Biden, filho do Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, anunciou esta quarta-feira que foi informado de que corre um inquérito federal no estado do Delaware sobre a sua situação fiscal, designadamente relacionada com negócios na China.

Fonte ligada ao processo, citada pela agência Associated Press, revelou que o Departamento de Justiça lançou esta investigação sobre Hunter Biden em 2018, desconhecendo-se quais são as entidades envolvidas.

A revelação volta a colocar sob atenção pública o escrutínio dos seus negócios do filho do Presidente eleito.

"Levo isso muito a sério, mas tenho confiança no facto de um exame profissional e objetivo mostrar que geri os meus assuntos de maneira legal e apropriada, incluindo com a ajuda de conselheiros fiscais profissionais", reagiu Hunter Biden, em comunicado.

"O presidente eleito Biden é muito orgulhoso do seu filho, que teve de enfrentar desafios terríveis, em particular ataques pessoais vis nos últimos meses, para acabar por sair reforçado", declarou a equipa de transição de Joe Biden, no mesmo texto.

Durante a campanha eleitoral para a Casa Branca, o candidato republicano, Donald Trump, qualificou a família Biden como "uma empresa criminosa", apontando os negócios de Hunter Biden na Ucrânia e na China, quando o seu pai era vice-presidente de Barack Obama, entre 2009 e 2017.