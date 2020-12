José Abraão admite candidatura à liderança da UGT

Isso é o povo que decide. Se vier a ser eleito no próximo dia 24 de janeiro por vontade do povo, iremos continuar a respeitar e trabalhar e esperando sinceramente a sua postura de diálogo. É também uma forma de valorizar o papel dos parceiros sociais.

Não acredito que tenha sido. É uma questão de sensibilidade. Com o senhor primeiro-ministro temos de fazer sempre um combate mais direto na exigência, negociação e receber. Enquanto com o Presidente da República não temos nada a negociar. Acredito que, caso venha a ser reeleito, irá manter uma postura de grande diálogo e de grande abertura para ouvir os trabalhadores.

Foi um dos presidentes da República que acompanhou a UGT, tratou bem a UGT, como aconteceu com outros. Mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa participou ativamente em muitas iniciativas, homenageando a própria UGT no seu aniversário.

Não é amargurado. Sinto-me cada vez mais impelido e envolvido no sentido de que o PS, no Governo ou fora dele, tenha um respeito maior pelos seus sindicalistas e pela organização sindical. Não sou um homem de amarguras. Sou um homem de combate.

Com o argumento de que está até amargurado com o comportamento do PS. Também se sente assim?

Creio que nunca haverá nenhuma crise de liderança numa central sindical como a UGT, que tem já 40 e muitos anos. Nasceu também com a democracia. Eu próprio fui fundador no momento da carta aberta, quando era dirigente do sindicato de escritórios de Vila Real.

Não irá deitar a toalha ao chão em relação à luta sindical?

Não. E por isso a minha disponibilidade é a disponibilidade de há dez anos, de há quinze. A minha disponibilidade mantém-se se os trabalhadores, se os sindicalistas e os sindicatos assim o entenderem. Não vou nem quero pôr-me à frente de ninguém. Não podemos é continuar com representantes dos trabalhadores e de centrais sindicais a pôr-se de fora quando há condições para se estabelecer acordos, como é o caso da CGTP. Estou convencido que a própria CGTP há-de vir a criar as condições – aliás, como acontece hoje com o PCP e outros no Parlamento – para viabilizar um Governo.

Num cenário mais para a frente, eventualmente, se José Abraão chegasse a secretário-geral da UGT, a relação com a CGTP poderia ser normalizada ou melhorada?



O mundo está em permanente em transformação e eu acredito que as organizações vão-se adaptando àquilo que são os tempos.

Isso é um sim, não é?



É a manutenção de expectativas de que as coisas não são estáticas. Há dez ou 15 anos, ninguém acreditaria que o PS se pudesse entender com o PCP – que não tem problema absolutamente nenhum – para viabilizar um Governo com as políticas a que nós assistimos. Tudo isto são tempos. Agora, o que não é aceitável, claramente, é que a CGTP sistematicamente se ponha de fora.