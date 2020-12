Conheça as equipas de arbitragem para os jogos da Taça de Portugal

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou as equipas de arbitragem para os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

João Pinheiro foi nomeado para apitar o jogo de sexta-feira em Alvalade entre o Sporting e o Paços de Ferreira, assistido por Tiago Costa, Nuno Eiras e David Silva, o último como quarto árbitro.

Fábio Veríssimo estará no FC Porto-Tondela, de domingo, no Estádio do Dragão, com Bruno Rodrigues, Pedro Martins e João Gonçalves enquanto quarto árbitro.

O Benfica recebe o Vilafranquense com arbitragem de André Narciso. O juiz será assistido por Paulo Brás e Marco Vieira. João Malheiro Pinto será o quarto árbitro da partida.

Nesta fase da prova, ainda não está introduzida a tecnologia do videoárbitro.

A FPF revelou a equipa de arbitragem para apenas 13 jogos, sendo que há três partidas adiadas devido à covid-19 e que ainda não conhecem as equipas de arbitragem. Tratam-se do União de Leiria-Belenenses, Marítimo-Salgueiros, Belenenses-Espinho. O Nacional-Leixões foi atribuído ao árbitro Hugo Miguel, apesar de ter sido adiado para 23 de dezembro pelo mesmo motivo.

As equipas de arbitragem

Ac. Viseu-A. Académica

Árbitro: João Bento

Assistentes: Valter Rufo e Nélson Pereira

4.º árbitro: João Casegas

Sporting CP-FC Paços de Ferreira

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: David Silva

GD Fontinhas-AD Fafe

Árbitro: José Almeida

Assistentes: Bruno Nunes e André Poeira

Estoril Praia-Boavista FC

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Álvaro Mesquita e Tiago Mota

4.º árbitro: Flávio Lima

Rio Ave FC-FC Famalicão

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Rui Lima

CD Nacional-Leixões SC

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Pedro Viveiros

Vitória SC-CD Santa Clara

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Tiago Leandro e Bruno Trindade

4.º árbitro: Cláudio Pereira

CD Cova da Piedade-Moreirense FC

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e José Luzia

4.º árbitro: Marcos Brazão

FC Porto-CD Tondela

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins

4.º árbitro: João Gonçalves

SL Benfica-UD Vilafranquense

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Marco Vieira

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

SCU Torreense-Amora FC

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Jorge Roque e João Marques

Anadia FC-CF Estrela

Árbitro: Luís Máximo

Assistentes: Ângelo Correia e Pedro Ribeiro

Olímpico Montijo-SC Braga

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Bruno Rebocho