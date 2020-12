Carlos Carvalhal quer "equipa inglesa forte" nos 16 avos de final da Liga Europa

Carlos Carvalhal espera que o sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa coloque uma equipa poderosa no caminho do Sporting de Braga.

"Sinceramente, a minha vontade, a contrariar a maior parte das pessoas com que falei aqui do clube, é encontrar uma equipa forte. Eu gostava de uma equipa inglesa forte, há várias ainda. O Manchester United, o Tottenham", afirmou o treinador, em declarações à Sport TV.

O Tottenham, tal como o Arsenal, que Carvalhal não referiu, venceram os respetivos grupos. O Manchester United cai da Liga dos Campeões.

O técnico prefere uma equipa forte porque "os níveis motivacionais estão sempre mais altos" e "dá para aferir as competências" do Braga.

"Mas são preferências e, independentemente do que o sorteio ditar, vamos a jogo e vamos tentar passar a próxima eliminatória. Isso seguramente, qualquer que seja o adversário", sublinhou.

Vitória de encher o olho de um treinador

Carlos Carvalhal falava após o triunfo (2-0) do Sporting de Braga sobre o Zorya, "uma vitória que deixa um treinador extremamente feliz":

"Fizemos várias alterações, mantivemos a nossa identidade. Fizemos com que o jogo não fosse tão difícil. O Zorya é uma equipa habituada a jogar no último terço e muito forte a jogar no último terço, sujeita-se a transições, mas causa muito dano. Levámos o jogo para meio-campo defensivo deles, obrigámos a jogar fora do seu habitat, a cometer erros."

"O 1-0 apareceu com naturalidade, o 2-0 acaba por ser sequência natural do nosso jogo. Todos os meus jogadores estão preparados para jogar e com uma atitude muito positiva", enalteceu o treinador minhoto.