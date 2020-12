Braga derrota Zorya e fecha fase de grupos com um sorriso

O Sporting de Braga terminou a fase de grupos da Liga Europa em beleza, esta quinta-feira, com uma vitória (2-0) sobre o Zorya.

Apesar de ter dominado durante toda a primeira parte, a equipa de Carlos Carvalhal só conseguiu abrir o marcador para lá da hora de jogo. Aos 61 minutos, Galeno fletiu para dentro, trocou as voltas ao marcador e atirou à baliza. Abu Hanna ainda desviou, traindo o guarda-redes.

Minutos depois, Carvalhal foi buscar Iuri Medeiros e Ricardo Horta ao banco e teve prémio imediato. Iuri fez diabruras pela direita, antes de rasgar a defesa com um passe vertical para Horta, que na cara de Shevchenko atirou, no seu primeiro toque na bola, para o 2-0.

No outro jogo do grupo G, o Leicester City recebeu e bateu o AEK, com golos de Cengiz Under e Harvey Barnes, aos 12 e 14 minutos.

Com isto, o Leicester fecha o grupo em primeiro lugar, com 13 pontos, os mesmos do Braga, mas vantagem no confronto direto. Zorya e AEK foram terceiro e quarto classificados, com seis e três pontos, respetivamente.