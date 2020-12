Braga de dimensão europeia "ainda pode ser primeiro"

A boa prestação do Sporting de Braga na Liga Europa prova o crescimento europeu dos minhotos. A opinião é de Idalécio, antigo central arsenalista, que em declarações a Bola Branca lança a receção desta quinta-feira dos bracarenses ao Zorya.



O desafio desta noite entre portugueses, já apurados para os 16 avos de final, e ucranianos, já eliminados, serve apenas para ajudar a definir a liderança do alinhamento G da segunda competição de clubes europeus. No outro desafio do dia, os ingleses do Leicester, com os mesmos 10 pontos do Sporting de Braga, recebem os gregos do AEK de Atenas. O Braga tem de fazer melhor resultado do que os "foxes" para passar em primeiro.

Em entrevista a Bola Branca, Idalécio considera que estamos perante um Braga diferente, para muito melhor, em comparação com aquele que representou entre 1996 e 2002.

"Tem uma capacidade superior em relação há anos atrás. Participar na Europa por vários anos, a estrutura, o excelente técnico e uma equipa com qualidade levam a que tenham alcançado estes resultados. E superado as dificuldades que poderiam existir de início [na Liga Europa]", defende o antigo jogador.

Idalécio acredita que o conjunto arsenalista pode ainda ser primeiro do grupo, "enquanto for matematicamente possível", embora "o Leicester seja uma equipa fortíssima".

Frente aos ucranianos, Carlos Carvalhal deve promover ao onze inicial André Horta e João Novais, sem muito espaço na equipa em 2020/21. Horta conta com dois jogos como titular e Novais soma apenas um, ultrapassados na titularidade por André Castro e Al Musrati. O treinador já adiantou que daria descanso a Castro. Al Musrati, o único jogador em risco de exclusão na Europa, também pode ser poupado.