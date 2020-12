Boavista e Jesualdo Ferreira chegam a acordo para contrato de ano e meio

A direção do clube axadrezado apresentou a proposta a Jesualdo Ferreira, que decidiu aceitar depois de algum tempo de ponderação. O Boavista não é um clube estranho para Jesualdo, que orientou durante um breve período no início da temporada 2006/07, mas acabou por deixar o clube para assinar pelo FC Porto ainda antes do início da temporada, não tendo feito qualquer partida.

Jesualdo Ferreira será o novo treinador do Boavista. As duas partes chegaram a acordo para a assinatura de um contrato de temporada e meia, válido até junho de 2022, sabe a Renascença .

Jesualdo, que conta com 350 jogos orientados na I Liga e uma vasta experiência internacional, é o sucessor de Vasco Seabra no Boavista, que foi demitido depois de ter alcançado apenas uma vitória em nove jogos no campeonato, contra o Benfica.

Apesar do acordo estar fechado, a Renascença sabe que Jesualdo ainda não orientará a equipa este fim de semana, no sábado, no Estoril, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Boavista será orientado pela dupla interina Jorge Couto e Daniel Rosendo.



Daniel Rosendo, de 37 anos, era o técnico da equipa sub-23 e, curiosamente, antigo adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos. Jorge Couto, figura do clube, é técnico adjunto desde a temporada passada.

O Boavista ocupa o 16.º posto do campeonato, com apenas oito pontos somados. A estreia de Jesualdo será a 20 de dezembro, no jogo da 10.ª jornada da I Liga, fora de portas, contra o Paços de Ferreira.