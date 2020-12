Segunda instância confirma nove anos de prisão para Robinho por crime sexual

O Tribunal da Relação de Milão confirmou, esta quinta-feira, a condenação do jogador brasileiro Robinho e do amigo Ricardo Falco a nove anos de prisão, por violação de grupo a mulher albanesa.

O caso remonta a janeiro de 2013, quando Robinho jogava no AC Milan. O avançado, agora com 36 anos, admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, mas garantiu que fora consensual e apenas sexo oral, sem outros envolvidos. Contudo, diversas gravações de ligações telefónicas entre os acusados, feitas com autorização da Justiça italiana, contradisseram o testemunho de Robinho.

A segunda instância, o Tribunal da Relação, confirmou a pena de nove anos, no entanto, o caso não ficará por aqui. Os advogados de Robinho e Falco vão recorrer ao Tribunal de Cassação, em Roma, cuja decisão sairá em 90 dias. Só depois de o processo tramitar na última instância é que um acusado pode ser considerado culpado.

Com a condenação na segunda instância, o Tribunal da Relação poderá solicitar a detenção de Robinho antes do julgamento definitivo.

Porém, o jogador reside no Brasil, que não tem acordo de extradição com Itália nem extradita os seus cidadãos, pelo que os italianos terão de emitir um mandado internacional de prisão. A alternativa é o mandado ser cumprido assim que Robinho pisar território europeu, seja qual for o país.

No início de outubro, Robinho regressou ao Santos, cinco anos depois. Contudo, o clube brasileiro decidiu suspender o contrato, para que o jogador pudesse "concentrar-se exclusivamente na sua defesa".