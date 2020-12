Neymar não pensa deixar PSG e abre porta à renovação

Neymar Júnior não pensa deixar o Paris Saint-Germain. Depois de um "hat-trick" apontado ao Basaksehir, para a Liga dos Campeões, o brasileiro até abre a porta à renovação de contrato.

"Estou muito feliz aqui em Paris. Estou muito contente no clube e com os meus colegas de equipa. A ideia de sair não me passa pela cabeça", afirmou.

Sobre uma possível renovação de contrato, Neymar convida a direção do PSG a arrancar negociações: "Precisamos de conversar. Temos um relacionamento bom, estou muito feliz. Vamos ver o que se vai passar", afirma.

Neymar tem contrato com os franceses por mais duas épocas, até 2022. O internacional brasileiro de 28 anos foi o jogador mais caro da história quando trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, em 2017.