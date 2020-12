​Morreu Paolo Rossi, o italiano que fez o Brasil chorar no Mundial de 1982

O avançado foi convocado para o Mundial de 1982, depois de ter cumprido castigo pelo seu envolvimento no escândalo de apostas conhecido como “Totonero”. Em boa hora foi chamado.

O craque italiano, conhecido como "O Menino de Ouro", foi o melhor marcador do Campeonato do Mundo de 1982, disputado em Espanha, com seis golos em sete jogos.

A Itália apurou-se com muitas dificuldades para a segunda fase, onde, sob a batuta do treinador Enzo Bearzot, começou por derrotar a Argentina (2-1) da então promessa Diego Maradona, que morreu no passado dia 25 de novembro, aos 60 anos.

Depois seguiu-se o Brasil, num dos jogos memoráveis da história dos Mundiais. Paolo Rossi marcou três golos e os italianos venceram, por 3-2.

Nas meias-finais, o avançado da Juventus assinou mais dois remates certeiros que eliminaram a Polónia.

Na final, contra a Alemanha Ocidental, Paolo Rossi marcou o primeiro golo do triunfo, por 3-1, e ajudou a Itália a conquistar o terceiro Campeonato do Mundo.

Jogou em clubes como o Vicenza, Perugia e Milan, mas foi com a camisola da Juventus que conquistou vários títulos, entre os dois campeonatos de Itália, em 1982 e 1984; e uma Taça UEFA, em 1985.

Recebeu a Bola de Ouro, da France Football, para melhor jogador, em 1982. Acabou a carreira cinco temporadas depois, com as cores do Hellas Verona.