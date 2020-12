Luís Castro e Pedro Martins na Liga Europa, André Villas-Boas eliminado

Foi um dia mais acre que doce para os treinadores portugueses na Liga dos Campeões. O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, e o Olympiacos, de Pedro Martins, foram relegados para a Liga Europa. Já o Marselha, de André Villas-Boas, foi eliminado das competições europeias.

Olympiacos e Marselha faziam parte do grupo do FC Porto. Os gregos foram derrotados (0-2) pelos dragões, em casa. Os franceses perderam (3-0) com o Manchester City e, embora tenham terminado o grupo com o mesmo número de pontos (três) que o Olympiacos, perdem a corrida à Liga Europa por terem sofrido mais golos em casa no confronto direto.



O Shakhtar empatou no reduto do Inter de Milão, sem golos, e passou a somar oito pontos. Porém, não foi suficiente para ultrapassar Real Madrid (10 pontos) e Borussia Monchengladbach (os mesmos oito, mas vantagem no confronto direto), que avançaram para os oitavos de final.

A grande surpresa da noite foi a eliminação total do Inter. Os italianos ficaram em último no grupo do Shakhtar, com apenas seis pontos.

Também caíram para a Liga Europa o Salzburgo, o Ajax, o Krasnodar, o Club Brugge, o Dínamo de Kiev e o Manchester United.

Foram eliminados Lokomotiv de Moscovo, Inter de Milão, Marselha, Midtjylland, Rennes, Zenit, Ferencváros e Istambul Basaksehir.