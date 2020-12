Jogadores ajoelham durante o hino da Liga dos Campeões na retoma do PSG-Basaksehir

A imagem mais forte da retoma do encontro entre Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir, esta quarta-feira, foi a dos jogadores de ambas as equipas ajoelhados enquanto tocava o hino da Liga dos Campeões, antes do pontapé de saída, como forma de protesto contra o racismo.

O jogo deveria ter sido terminado na terça-feira, no entanto, um alegado ato de racismo por parte do quarto árbitro levou os jogadores do Basaksehir a abandonar o relvado. Ao aperceber-se do que se passara, a equipa do PSG seguiu o exemplo e a partida teve de ser adiada.

Esta quarta-feira, antes do jogo, os jogadores das duas equipas aqueceram com camisolas que diziam "No To Racism" ("Não Ao Racismo" em português). Quando o hino começou a tocar, ajoelharam-se todos em torno do círculo de jogo, acompanhados dos quatro árbitros.