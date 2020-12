Claque do Vasco da Gama invade centro de treinos. Sá Pinto contestado

Uma das claques do Vasco da Gama invadiou o centro de treinos do clube do Rio de Janeiro, esta quinta-feira, para contestar o mau momento de forma da equipa treinada por Ricardo Sá Pinto, treinador português que esteve à conversa com os adeptos.

Através das redes sociais, a claque "Ira Jovem" explicam o porquê da "visita surpresa" ao centro de treinos e exigem uma vitória no dérbi contra o Fluminense.

"Apoiamos, avisamos e cobramos. Não nos deram ouvidos e fugiram do maior património, que somos nós, a torcida. Hoje, fizemos uma visita surpresa no centro de treinos. A torcida vem mostrar todo seu descontentamento com a atual fase vivida e com o péssimo rendimento e comprometimento de jogadores e comissão técnica com a instituição. Não aceitaremos outro resultado do que a vitória contra o Fluminense", avisam.

A contestação ao Vasco de Sá Pinto tem subido de tom com os recentes resultados da equipa, que não vence há seis jogos, foi eliminado da Taça Sul Americana contra os argentinos do Defensa y Justicia e somam duas pesadas derrotas consecutivas, em casa contra o Ceará, por 4-1, e em Porto Alegre, contra o Grémio.

O Vasco da Gama está no 17º posto do Brasileirão, o primeiro da zona de despromoção, a um ponto do Sporting e a quatro do Atlético Goianiense. Os próximos jogos podem ser decisivos para o futuro do treinador português, ambos em casa, contra o Fluminense e Santos.