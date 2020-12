UE. Fundo de Recuperação só lá para a Primavera

O orçamento comunitário , pelo contrário, “estará disponível a partir de 1 de janeiro de 2021” e já prevê para Portugal financiamentos , que vão desde os fundos de coesão aos fundos agrícolas, passando por programas de apoio à proteção do emprego – nomeadamente o SURE, “de que Portugal já beneficia” no que respeita ao lay-off.

Ao início da tarde desta quinta-feira, arranca o primeiro de dois dias de Conselho Europeu em Bruxelas. No centro das atenções está a forma como os 27 vão desatar o nó à volta do plano de recuperação da economia europeia, que tem sido travado pela Hungria e pela Polónia, mas ontem terá sido desbloqueado num acordo com a Alemanha, que assume a presidência rotativa da União Europeia.

Brexit. “É do interesse de todos que haja acordo”

Nesta entrevista à Renascença, Margarida Marques comentou ainda as negociações com o Reino Unido para uma futura parceria comercial com a União Europeia.

“Hoje estamos numa situação 50%-50%. Van der Leyen [a presidente da Comissão Europeia] foi muito clara para que se terminassem as negociações neste fim-de-semana, mas há diferenças significativas”, começa por comentar.

“Se não houver acoro, o Reino Unido passa a ser um país terceiro e as relações regem-se pelos princípios da Organização Mundial do Comércio. Sendo o Reino Unido um parceiro estratégico da União Europeia e sendo a União Europeia um parceiro estratégico do Reino Unido, todos ganhamos se for possível haver um acordo comercial”, defende.