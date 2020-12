TAP deverá receber 970 milhões de euros do Estado em 2021

O Governo prevê que a TAP venha a necessitar de 970 milhões de euros em apoios do Estado em 2021, pode ler-se num comunicado conjunto dos ministérios das Finanças e das Infraestruturas.

Na nota, os gabinetes de João Leão e Pedro Nuno Santos confirmam oficialmente a entrega à Comissão Europeia de uma proposta inicial do plano de reestruturação da TAP, ao abrigo da Diretiva Europeia que regulamenta os auxílios de Estado.

“O documento incorpora uma transformação significativa da operação da TAP, de forma a garantir a viabilidade e sustentabilidade da companhia no médio prazo”, explica o comunicado, acrescentando que “esta reestruturação engloba medidas de melhoria da eficiência operacional, um redimensionamento da frota e de redução das despesas com pessoal”.

Os detalhes do plano de reestruturação da transportadora aérea nacional vão ser detalhados esta sexta-feira, ao meio-dia, numa conferência de imprensa no ministério das Infraestruturas, com a presença do ministro Pedro Nuno Santos, e do secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz.