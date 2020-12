Covid-19: Empresas com queda de faturação vão ter apoios até 50% nas rendas

Veja também:

As empresas com quebra de faturação superior a 25% vão ter um apoio a fundo perdido de 30% e 50% do valor da renda mensal, sendo este pago em duas tranches ao longo do primeiro semestre de 2021.

Esta é uma das medidas anunciadas esta quinta-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Viera, de apoio às empresas mais afetadas pelos efeitos da pandemia de Covid-19.

O apoio ao pagamento das rendas integra o pacote de medidas aprovadas pelo Governo para serem aplicadas durante os primeiros seis meses do próximo ano com o objetivo de mitigar o impacto da pandemia na tesouraria das empresas, num total de 7.200 milhões de euros, doas quais 1.400 milhões de euros são a fundo perdido.

As empresas com uma quebra de faturação entre 25% e 40% receberão um apoio equivalente a 30% do valor da renda, até um máximo de 1.200 euros por mês. Já para as empresas com quebras de faturação superior a 40%, o apoio às rendas será equivalente a 50% destes custos, até ao máximo de 2.000 euros por mês.

Na conferência de imprensa em que as medidas foram apresentadas, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, adiantou que as candidaturas a este apoio deverão iniciar-se em janeiro.

O pacote de instrumentos contempla, além de novas medidas, o alargamento de medidas de apoio à situação de tesouraria das empresas já lançados e que até novembro fizeram chegar à economia 22 mil milhões de euros.

Sócios-gerentes com direito a apoio ao emprego

- O Governo vai prolongar, até ao final do primeiro semestre de 2021, o chamado Apoio à Retoma Progressiva (ARP), de manutenção de postos de trabalho.

- As micro, pequenas e médias empresas (MPME) terão uma redução de 50% das contribuições sociais (sobre a compensação retributiva).

- A remuneração dos trabalhadores vai ser paga a 100% até 3 salários mínimos nacionais, sem esforço adicional das empresas

- Estão abrangidos gerentes de empresas com trabalhadores permanentes, com contribuições sociais feitas na empresa

Apoios para microempresas

As microempresas, com quebra de faturação superior a 25%, são contempladas por um regime de apoio simplificado.

A ajuda estatal inclui dois salários mínimos nacionais por trabalhador, pago em duas tranches no primeiro semestre.

As microempresas ficam obrigadas a despedimentos coletivos ou extinção de postos de trabalho até dois meses após o final do apoio.

