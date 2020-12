Seleção nacional fecha o ano no quinto lugar do "ranking" da FIFA

A seleção nacional termina o ano de 2020 no quinto lugar do "ranking" da FIFA, após a última atualização do ano ter sido feita esta quinta-feira.

Portugal e as restantes equipas do "top-10" não realizaram qualquer jogo desde 26 de novembro, quando decorreu a última atualização. A seleção mantém os mesmos 1662 pontos, a apenas oito da Inglaterra, que é quarta classificada.

No topo continua a Bélgica, que lidera a hierarquia pelo terceiro ano consecutivo, seguida da França e Brasil, que também mantêm os seus "rankings" do ano passado. Portugal é a única alteração no "top-5", substituíndo o Uruguai. A seguir de Portugal surge a Espanha, no sexto posto. Argentina, no sétimo, Uruguai, no oitavo, México, no nono lugar e Itália, no 10º, fecham o "top-10" de seleções do ano.

A FIFA destaca ainda a Hungria como a seleção que mais pontos ganhou durante o ano, com 44 pontos somados que se traduzem no 40º lugar do "ranking"

Em dezembro houve poucos jogos internacionais realizados e, nesse sentido, há poucas alterações no "ranking". O Qatar, que recebe o Mundial 2022, subiu uma posição, para 58º, e é a única mexida no "top-100"

No ano de 2021 decorre o Campeonato da Europa, que foi adiado no último verão devido à pandemia da Covid-19. A seleção volta a jogar em março, no arranque da qualificação para o Mundial 2022.