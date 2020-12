Rui Jorge: ""Teremos de demonstrar que somos suficientemente bons"

Rui Jorge espera que a seleção portuguesa de sub-21 mostre a sua qualidade no Europeu, apesar da qualidade dos adversários do grupo.

Portugal ficou no grupo de Inglaterra, Croácia e Suíça. Em declarações ao Canal 11, Rui Jorge assume ambição de passar à fase a eliminar.

"Teremos de demonstrar que somos suficientemente bons para estar na segunda fase. Só me preocupa, para já, a primeira, e é para isso que vamos tentar. O facto de jogarmos os três jogos no mesmo estádio é uma coisa boa", afirma.



Rui Jorge destaca que qualquer análise que se faça aos adversários "é superficial", para já, e admite que não os conhece "em profundidade".

"De facto, temos duas equipas com 27 pontos [Portugal e Suíça] e uma com 28 [Inglaterra], que demonstraram constância ao longo do apuramento, mas isso vem alicerçado em muitas outras coisas", salienta.