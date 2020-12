Portugal integra grupo difícil no Europeu de sub-21

A seleção portuguesa de sub-21 integra o grupo D do Campeonato da Europa de sub-21, onde vai defrontar a Inglaterra, Suíça e Croácia, de acordo com o sorteio realizado esta quinta-feira, na sede da UEFA.

O torneio vai disputar-se em duas fases, na Hungria e Eslovénia, em 2021. Entre os dias 24 e 31 de março disputa-se a fase de grupos, com as eliminatórias marcadas para junho. O formato foi alterado devido à pandemia da Covid-19 e à alteração do Campeonato da Europa para o próximo verão.

Portugal, que foi finalista vencido da prova em 1994 e 2015, e chega à fase final da prova depois de ter sido um dos melhores segundos classificados da ronda de apuramento. Portugal somou 27 pontos, os mesmos que a Holanda, que venceu o grupo no confronto direto.

Conheça os grupos

A: Alemanha, Holanda, Roménia, Hungria

B: Espanha, Itália, República Checa, Eslovénia



C: França, Dinamarca, Rússia, Islândia.

D: Inglaterra, Portugal, Croácia, Suíça