Rogério Matias aposta em Pedrinho, João Ferreira e Darwin como titulares na Bélgica

Jorge Jesus anunciou mudanças na equipa que ao final da tarde iniciará o último jogo da fase de grupos da Liga Europa contra o Standard Liège e em Bola Branca, Rogério Matias, antigo jogador formado no Benfica e que passou pelos belgas aponta Pedrinho, talvez a dupla Darwin e Seferovic, e ainda o jovem João Ferreira, além de novidades no miolo do meio campo.

O agora também comentador desportivo reconhece que o treinador do Benfica prepara mudanças para dar descanso a alguns dos mais utilizados e por outro lado dando ritmo e estímulo aos que têm menos minutos neste primeiro terço da temporada.

"Poderá haver algumas alterações. Acho que no meio campo haverá alterações. Pedrinho poderá ir a jogo ou não, há a questão se jogam dois avançados ou jogará o Pizzi atrás do avançado. Penso que continuará a ser o Darwin, esteve tempo parado devido à covid-19", perspetiva.

Certa parece ser a aposta no defesa lateral João Ferreira, produto da formação e que já fez um jogo esta temporada pela equipa principal, frente ao Paredes na Taça de Portugal. Rogério Matias, aborda a possibilidade de uma estreia europeia do jovem do Seixal, "alto, que ataca bem e que tanto joga à direita como à esquerda".

Conhecedor do potencial de João Ferreira, o agora comentador, reforça que este "é um voto de confiança de Jorge Jesus", a um "lateral com futuro", mas que nesta altura terá que "agarrar a oportunidade com as duas mãos".