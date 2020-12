Jorge Jesus pronto para qualquer adversário. "Respeito todas as equipas mas não tenho receio de nenhuma"

Jorge Jesus não perde tempo a tentar adivinhar qual será o adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa. Para o treinador encarnado, qualquer equipa representará um desafio complicado.

"Alguma sorte no sorteio também ajuda, mas às vezes, equipas que não parecem tão fortes são mais fortes, portanto não tenho preferências. Tenho respeito por todas as equipas, mas não tenho receio de nenhuma", declarou o técnico do Benfica, em declarações à SIC Notícias.

Jesus falava após o empate (2-2) do Benfica com o Standard de Liège, um jogo que "esperava vencer". Ainda assim, há vários dados positivos.

"Temos feito uma fase de grupos muito boa e acabámos sem saber o que é a derrota. Jogámos com um adversário que quis ganhar. Foi um bom jogo, com oportunidades de parte a parte, mais do Benfica como é óbvio, e o mais importante foi o apuramento sem perder. Houve coisas positivas, de que gostei, e jogo a jogo temos de melhorar as coisas que estiveram bem e corrigir as que não estiveram tão bem", afirmou.

Estreante João Ferreira esteve "muito bem"

Na Bélgica, houve uma grande novidade no onze do Benfica: o lateral-direito João Ferreira, de apenas 19 anos, que fez a estreia na Liga Europa.

Jorge Jesus gostou do que viu do jovem jogador da formação encarnada e que a equipa técnica tem vindo "a trabalhar com o tempo":

"Lancei-o porque andamos a trabalhá-lo e a dar-lhe conhecimentos há umas semanas. Os jovens da última linha são aqueles que praticamente que não podem errar, um central e um lateral são muito expostos e tens de lhes dar conhecimento tático. Esperámos pelo momento certo, sem arriscar a qualificação, que estava concluída. Ele esteve muito bem."