Domingos Soares de Oliveira reconhece Benfica aquém das expetativas da época

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, reconhece que o rendimento da equipa esta temporada ainda está aquém das expetativas.

O dirigente encarnado, em declarações à BenficaTV, garante que n rendimento vai subir ao longo da temporada.

"Todos estamos de acordo, não estmaos onde queríamos, podíamos e deveríamos estar. Nenhum de nós, a começar pela equipa técnica e jogadores, diz que este é o Benfica com dimensão do Benfica. Tenho estado nas reuniões do futebol profissional e todos temos consciência que efetivamente vamos fazer mais", afirmou.

O Benfica joga esta quinta-feira na Bélgica, com o Standard Liége, ainda com possibilidade de fechar o grupo D na primeira posição, esperando um resultado pior do Rangers contra o Lech Poznan.

A equipa treinada por Jorge Jesus está no segundo lugar do campeonato e conta já com o dissabor de ter sido eliminada nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.