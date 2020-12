Mia Couto vence o prémio literário Jan Michalski

O escritor Mia Couto acaba de vencer o prémio literário Jan Michalski com a trilogia “As Areias do Imperador”.

O prémio atribuído por uma fundação suíça, no valor de 50 mil francos suíços, distingue o conjunto de três livros, “As mulheres de Cinza”, “O Bebedor de Horizontes” e “A Espada e a Azagaia”, que contam a história do chamado Estado de Gaza, o segundo maior império em África dirigido por Gungunhane, como ficou conhecido pelos portugueses

Segundo o júri, esta trilogia, editada em Portugal pela Caminho, destaca-se pela “excecional qualidade da escrita, que mistura subtilmente a oralidade e a narrativa, as cartas, o conto, as fábulas numa realidade histórica de Moçambique no final do século XIX, na luta contra a colonização portuguesa”.