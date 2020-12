Flávio Hamilton, Sandra Faleiro e Sérgio Praia vencem Prémio Atores de Cinema GDA

É um prémio de atores para atores. Foram divulgados os vencedores do XIII Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA nas categorias Melhor Ator/Atriz Principal. Os galardoados são o ator Flávio Hamilton, pelo seu papel de Tiago no drama ‘Os Dois Irmãos’, realizado por Francisco Manso; Sandra Faleiro, pela interpretação da personagem Leonor em ‘A Herdade’, de Tiago Guedes; e Sérgio Praia, pelo seu desempenho no filme ‘Variações’, de João Maia, baseado na vida do cantor António Variações.

Em comunicado, a Fundação GDA que institui o galardão refere que este ano decidiu triplicar os artistas distinguidos por cada categoria. Aos troféus de Melhor Ator/Atriz corresponde um prémio de três mil euros.

Também premiados nas categorias de Melhor Ator/Atriz Secundário foram distinguidos João Pedro Mamede, que interpretou Miguel no filme ‘A Herdade’, e Catarina Wallenstein, pela interpretação da personagem Lili, na longa metragem ‘Mar’, de Margarida Gil. Nesta categoria, foi também premiado o ator Filipe Duarte – que faleceu em abril deste ano – pelo papel de Fernando Ataíde, no filme ‘Variações’. Os premiados vão receber dois mil euros.

Mário Carneiro, diretor-geral da Fundação GDA refere este prémio para Filipe Duarte como uma “sentida homenagem ao trabalho e talento” do ator que morreu prematuramente “quando estava a atravessar um dos melhores momentos da sua carreira”.

Neste ano de 2020, foram também entregues os prémios Novos Talentos a Igor Regalla, pela sua personagem de jovem pugilista em ‘Gabriel’, o primeiro filme de Nuno Bernardo; Beatriz Brás, pelo papel de Teresa, e a Ana Vilela da Costa, pela interpretação de Rosa, ambas no filme ‘A Herdade’. Os premiados recebem o valor de mil euros.

Este ano, ao contrário do que é hábito desde 2008 quando foram criados estes prémios, não haverá cerimónia pública de entrega dos galardões, devido à pandemia, refere a GDA em comunicado. Também canceladas são as Jornadas de Trabalho para o Ator que costumam anteceder a cerimónia.

A GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas é a entidade que em Portugal gere os direitos de propriedade intelectual de músicos, atores e bailarinos. A Fundação GDA é o seu braço para valorizar o trabalho dos artistas e promover o seu desenvolvimento humano e cultural e a sua proteção social.

Este ano o júri dos prémios foi constituído por Natália Luíza, Pompeu José e Rita Cabaço que avaliaram o trabalho de interpretação dos colegas nas produções cinematográficas de longa-metragem portuguesas, de ficção, estreadas comercialmente em sala entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2019.