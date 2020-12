​“Coronavírus”, “como fazer pão” e “Pedro Lima”. Eis as pesquisas Google de 2020

Com o ano de 2020 a chegar ao fim, são conhecidos os rankings das pesquisas mais feitas através do Google. Sem surpresa, coronavírus liderou as pesquisas, em particular o termo “dicas coronavírus”, “estado de emergência”, “o que é lay-off” ou “o que é mitigação”.



As alterações ao quotidiano que a Covid-19 trouxe reflete-se também nas frequentes pesquisas feitas por “Classroom”, a plataforma informática usada por muitas escolas no ensino à distância, bem como “Segurança Social Direta”.

Ainda relacionado com a pandemia, os portugueses quiseram saber “o que fazer na quarentena”, assim como quiseram saber “como fazer pão”, “como fazer máscaras” ou “como fazer desinfetante caseiro”.

No plano da atualidade internacional, os portugueses manifestaram interesse em “eleições nos Estados Unidos”, procurando também por “Trump” e “Joe Biden”.

De volta ao plano nacional, também se destaca a pesquisa por “Pedro Lima”, ator que faleceu durante o ano de 2020. No entanto, o nome que lidera a tabela de pesquisa de figuras nacionais é “Bruno Fernandes”.