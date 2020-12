Sporting faz queixa de Luís Godinho ao Conselho de Arbitragem

O Sporting acusa Luís Godinho e respetivas equipas de arbitragem de "desrespeito pelas leis de jogo" e pelo protocolo do videoárbitro e de "aplicação reiterada e sistemática da dualidade de critérios entre equipas" numa exposição enviada ao presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado publicado no site oficial, SAD do Sporting detalha que estão em causa os jogos das jornadas quatro e nove do campeonato, frente a FC Porto e Famalicão, respetivamente. Em ambos, o Sporting empatou por 2-2 e queixa-se de erros de arbitragem decisivos para o resultado final.

"Em causa, o desrespeito pelas Leis de Jogo, protocolo do VAR e aplicação reiterada e sistemática da dualidade de critérios entre equipas. (...) A Sporting SAD considera que a errada utilização do instrumento do VAR, sem respeito pelo protocolo existente que reserva a intervenção para lances de 'claro e óbvio erro', não sucedeu com igualdade de critérios nos jogos a que faz referência", lê-se.

O Sporting destaca que o VAR peca por "opacidade", porque as comunicações com o árbitro continuam sem ser públicas, "situação que a ser revertida poderia contribuir para a maior transparência dos processos".

"Com isto, a Sporting SAD não pretende colocar em causa a carreira do árbitro Luís Godinho ou de qualquer elemento da sua equipa, mas sim que o CA retire as devidas ilações da repetição de erros e lances mal avaliados pelo árbitro em causa, em claro prejuízo da equipa do Sporting CP", sublinha a SAD leonina.



O Sporting critica, ainda, a "reação imediata" e "nada abonatória" do CA após o Famalicão-Sporting, que se pronunciou "exclusivamente sobre um lance de jogo e com a agravante de condicionar e vincular, desde logo, as classificações da equipa de arbitragem em questão".

"A Sporting SAD é uma acérrima defensora da transparência e da verdade desportiva no futebol e acredita que as arbitragens em causa em nada dignificaram o futebol nacional, bem como a arbitragem portuguesa. Não deixaremos de lutar por um futebol português mais transparente, com critérios iguais para todos", conclui a SAD do Sporting.