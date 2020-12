Rúben Amorim suspenso por 15 dias após expulsão em Famalicão

De acordo com o mapa de castigos emitido pelo CD, o treinador do Sporting foi punido por “lesão da honra e da reputação” do árbitro da partida. Luís Godinho mostrou o cartão vermelho a Amorim perto do final do jogo (2-2), logo depois de invalidar um golo a Coates, por indicação do videoárbitro (VAR), Artur Soares Dias.

Rúben Amorim foi castigado com uma suspensão de 15 dias e uma multa de 6.375 euros, na sequência da expulsão em Famalicão, na nona jornada do campeonato, segundo anunciou, esta quarta-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Varandas queixa-se de quatro pontos perdidos

Em declarações aos jornalistas, depois da partida em Famalicão, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, salientou que o clube voltou "a ter um árbitro no VAR que teve influência no momento capital" e assinalou que o mesmo golo não teria sido invalidado aos rivais.

"Este lance final do golo ao Coates, a Benfica ou Porto, nunca seria anulado. Preocupa-me a natureza e a forma como tem sido visto o VAR, curiosamente nos dois jogos em que perdemos pontos. O lance do golo do Coates é um golo limpo. Depois o que acontece é: 'vamos utilizar o VAR e encontrar alguma coisa que exista para podermos anular o golo. E depois vamos buscar uma câmara microscópica e vamos aumentar 64 vezes e dizer que o braço toca'. Enquanto presidente do Sporting, custa-me ver quatro pontos retirados por uma utilização má do VAR", declarou.

O presidente do Sporting assinalou que já falara com o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, "que partilha que o videoárbitro tem de ser utilizado para lances clamorosos".

Frederico Varandas deixou, ainda, a garantia de que os supostos erros de arbitragem que prejudicam o Sporting só motivam a equipa a dar mais:

"O árbitro valida o golo, o golo é limpo e depois vamos lá com a visão microscópica e vamos arranjar aqui alguma coisa para anular o golo. Este golo noutros campos nunca era anulado. Sabem qual é a diferença? Eram quatro pontos de avanço. E começa a tremer. Mas quanto mais tremem e quanto mais nos fazem isso, mais força dão àquele grupo."

O Sporting enviou, esta quarta-feira, uma exposição ao Conselho de Arbitragem da FPF, na qual acusa Luís Godinho de “desrespeito pelas leis de jogo e protocolo do VAR”, além de "dualidade de critérios", em dois jogos dos leões na I Liga, diante de FC Porto e Famalicão.