​O lance da polémica

O jogo disputado no passado sábado em Vila Nova de Famalicão entre a equipa local e o Sporting Clube de Portugal continua a fazer correr muita tinta e a produzir um número incontável de palavras. E, seguramente, assim vai prosseguir a romaria, porque o assunto é melindroso e tem sobretudo a ver com aqueles que são uma parte importante do jogo, as equipas e arbitragem.



No lance em que intervieram especialmente o defesa do Sporting Coates e o guarda-redes famalicense Luiz Júnior, as muitas opiniões já vertidas em público não recolhem unanimidade.

E todas elas procurando fazer valer os seus argumentos, sem muitas vezes ir ao fundo da questão, tal como ela se coloca. É verdade que se o referido lance não tem terminado em golo, nem sequer haveria discussão. Assim, ao contrário, sobe de tom, e por vezes há até algumas afirmações que podem ser tidas como descabeladas.

Ontem, o jornal Record procurou uma opinião que pode servir de padrão para o assunto do momento. Foi ouvir o árbitro Eduardo Iturralde Gonzalez, cujo currículo fala por si: só jogos da primeira liga espanhola, já dirigiu mais de três centenas.

Eis o seu depoimento: “O lance em causa, entre Sebastian Coates e Luiz Júnior, para mim é uma disputa do guarda-redes com os dois defesas e o jogador do Sporting. Sim, é verdade que há contacto do uruguaio com o guardião do Famalicão, mas é um contacto que existe na disputa da bola, com o guarda-redes fora da pequena área. Para mim, é um golo legal e não tinha de ser revertido pelo vídeo-árbitro. Não há uma falta clara sobre o guarda-redes dentro da pequena área. Fora dela, o guardião é apenas mais um jogador. Ele vai disputar a bola, o jogador do Sporting também, e não há nada. Há braço com braço, mas não é falta. Para mim, trata-se de um golo legal”.

Opinião clara, sem rebuços, à qual não parece ser necessário fazer mais acrescentos, e que subscrevemos por inteiro.

Fica-se agora na expectativa de saber que consequências advirão de tudo isto. Mas, pela posição assumida, a quente, logo a seguir ao jogo, pelo Conselho de Arbitragem da FPF, coisa inédita, é de crer que, citando outro espanhol, “no passa nada”.